Til Kollen under World Cup

Kong Haralds Ungdomstafett er ein årleg stafett for 15–16 åringar kor alle skikretsane i Noreg stiller med sine beste utøvarar. Dette er ei stor hending for utøvarane, særleg fordi dette skjer samtidig som World Cup renna i Holmenkollen. Møre og Romsdal skikrets stiller i år med eit stafettlag. Der skal Lone Øvrebust frå Stordal IL, Karsten A. Vestad frå Molde og Omegn IF, Eskil Glomnes frå Valldal IL, og stortalentet frå Sunnylven IL Kristine Hjellbakk Hole, få prøve seg. Stafetten går av stabelen søndag 12. mars.