Dugnads-bygda tar stort løft

Omtrent 60 prosent av Sunnylven er med i idrettslaget. Då er det mange som nyt godt av at Hyttehola får seg ei skikkeleg oppgradering. Og mykje av arbeidet skal gjerast av brukarane sjølve. Heile 1.634 dugnadstimar reknar ein går med til prosjektet.

God kjerne

– Vi har allereie fått starta med ein del, og eg må vel ærleg seie at vi er ei lita kjerne på cirka fem stykkar. Og så har vel til no totalt 20 vore involvert, seier leiaren i skiskyttargruppa Magne Brekke, og poengtera at no tippar han litt.

– Planen er at vi skal vende oss til alle som kan vere potensielle dugnadsfolk. Personar frå idrettslaget, skyttarlaget, hjortejegerar. Vi ønskjer at flest mogeleg bidrar, seier han.

Arbeideidslag

– Vi ser vel for oss at vi kjem til å dele inn i grupper med arbeidslag, slik at vi får mest mogleg effektivitet, seier Ivar Fivelstad, leiar i skyttargruppa.

Etter påske håpar både skyttarlaget og idrettslaget at dei får rive 200 meter-bygget. Deretter skal dei skifte ut massen i tomtegrunnen, og få opp eit råbygg til månadsskiftet juli-august.

– Då er det skytestemne, så då må det i alle fall vere klart nok til at det kan gjennomførast, seier Brekke. Han legg til at dei etter det kan bruke resten av hausten og tidleg jul til å få til bra organisert dugnadsarbeid med innreiinga og detaljar.

Stor oppgradering

Han ser det som ein stor fordel at flest mogleg får vere med på å setje i stand det nye anlegget, som vil ha ein verdi av oppun

der 5. millionar kroner. I tillegg til at det no kjem sanitæranlegg, er det også mykje anna som har vore sakna ved dagens anlegg.

– Det vi som sit i styret meiner det er særleg viktig er å få på plass ei garasje for tråkkemaskina. Det er mange som ikkje veit at dette faktisk er heilt nødvendig. Også det å fikse opp standplass, og klokke er nødvendig, seier han. Allereie i haust starta dei med dette arbeidet.

Aktivt idrettslag

60 prosent av bygda er med i idrettslaget. Av dei er mange med i fotballgruppa, men det er likevel ganske mykje, seier Brekke. Han legg til at dei verkeleg håpar at oppgradering vil føre til at fleire tek i bruk fellesanlegget.

– Vi håpar verkeleg at det blir fleire vaksne og andre som tek i bruk anlegget som trimarena i vinterhalvåret, seier Brekke og legg til at aktiviteten alltid vil gå i bølgedalar.

Slik er det jo, og vi er avhengig av eldsjeler og folk som er villige til å jobbe for å få opp entusiasmen. Det vi tenker no er at vi med det nye anlegget vil fortsette å rekruttere og bidra med entusiasme og positivitet, seier Brekke.

Få eigarskap

Han håpar at dugnadsarbeidarane let seg motivere av at dei får ei form for eigarskap i anlegget.

– Vi må berre bite tenna saman og gå på med krum hals. Å bidra fører forhåpentlegvis til at ein kjenner eigarskap for anlegget. No byggjer vi for framtida.

– Folk tar ansvar for bygda, og det er viktig, slik at ein får aktivitetsrom for dei som bor her. Aktiviteten ved anlegget er noko som spenner seg over fleire generasjonar. No legg vi også opp til at vi kan arrangerer litt større arrangement, slik som Noregscup. Med dei gamle sanitære forholda har ikkje dette vore aktuelt. Det er klart dette blir eit stort løft for ei lita bygd, seier Fivelstad.