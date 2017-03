Dette skjer i skisporten denne veka

Det er mykje opplegg både for alpinsporten og langrenns-utøvarane denne helga.

Alpint

Fyrste konkurransedag under «Telenorlekene» er på fredag. Arrangementet på Voss, blir regna som eit uoffisielt Noregsmeisterskap for 13- og 14-

For fyrste gong sidan 1994 er Bjarne Solbakken med på stor-meisterskap på Stranda Herleg miks av kjensler Som den lokale alpint-helten er det klart Bjarne Solbakken ikkje kan gå glipp av NM på heimebane.

Langrenn

åringar. Her stiller Ingvild Dalen frå Stranda Alpin. Inn mot helga er det også duka for NM Masters Alpin på Strandafjellet. Fyrste gjennomkøyring skjer på torsdag, før det er klart for super-G, slalåm og storslalåm fredag, laurdag og søndag.

Laurdag er det klart for finale i Sparebanken Møre cup, og Molde og Omegn IF inviterer til Skaret Skisenter. Her deltek unge og lovande Kristine

Gjer det uvanleg bra i skisporten, og har store ambisjonar Drøymer om å bli proff Kristine utmerker seg i skisporet.

Hjellbakk Hole frå Sunnylven IL.

Torsdag går også NM del 2 av stabelen i Gålå, og varer ut heile helga. Eit namn som er verdt å nemne her er stortalentet Martine Lorgen Øvrebust. Ho stiller for Stordal IL, men er elev ved skigymnaset på Stranda.