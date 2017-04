Gjekk så det suste på Stranda

Sjå bileteserie: Gode resultat for lokale veteranar Både unge og eldre viste i dag kva strandarane er gode for i alpintbakken.

Josefine Mork, tre gull, beste tid i både Super-g, storslalåm og slalåm.

Eli Hårdnes, tre gull

Bjarne Solbakken, to gull, beste tid begge dagar. Enda opp med sølv i slalåm søndag.

Andreas Dimmen, to gull og bronse

Eivind Græsdal, gull og bronse

Magnus Mork, to gull

Super-G i solskin fredag, storslalåm i regn og vind laurdag. Jaudå, vi er på Sunnmøre. Og alt tyder på at sunnmøringane meistrar all slags forhold. I alle fall har lokale løparar forsynt seg grovt av premiebordet i både super-g, storslålåm og i dag slalåm. Og strandarane spesielt. Arrangørklubben står med heile 13 gull etter meisterskapet.

I tillegg til desse gullvinnarane har det vorte to sølv på Ole-Kristian Aarseth og bronse på Christoffer Ryste, Linnea Gjendem og Stein-Erik Wille.

Løparane kjem frå klubbar med velklingande namn som: Kvitfjell veteran, Trondhjem Alpinliga, Voss IL, Narvik Slalåmklubb, Asker Skiklubb, Drammen Slalåmklubb, Bærums Skiklubb, Fossum IF, Ready-Ski, Kongsberg IF, Hafjell Veteranskiklubb, Heming IL, Ørnar IL, Norefjell Slalåmklubb, Geilo IL, Tertnes Alpin, Trysilgutten IL, for å nemne nokre.

80 år og bitt av basillen Kolbein Langlo lovar ingenting, men seier samtidig at no skal han legge seg i trening til neste års NM.

Under rennet har deltakarane vore i alderen 17-79 år, med strandarar i begge endar, nemleg Josefine Mork (17) og Kolbein Langlo (80 i mai). Sistnemnde mønstra sporty til start i storslalåm, kom til mål i 1.omgang, men vart diska i den andre.

Vi kjem med meir frå NM Masters på Strandafjellet i kveld.