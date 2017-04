Fleire Vestlandsmeistere

I helga var 9 alpinistar frå Stranda med til Myrkdalen og konkurrerte i Vestlandsmeisterskapet i alpint. Dette har blitt eit årvisst arrangement, som går over tre dagar, der ein samlar alle alpinistane frå vestlandsfylka og kjempar om tittelen Vestlandsmeister. Grunna dårlege vertilhøve fredag, måtte dessverre renna i Super-G avlysast, men elles gjekk renna som planlagt.

Vann

I SL laurdag tok Frida Kaldhussæter i jenter U12 førsteplassen, hårfine 8/100 føre ein løpar frå Hordaland. Søndag var ho uheldig og køyrde ut i SSL. I same klassa var også Vibeke Dina Waagsbø og Ellen Fauske Dalen med, og dei fekk hhv 6. og 5.-plass, og 12. og 10. i SL og SSL.

I klassa gutar U12 tok Jonas Hole Hagen sigeren begge dagar, og vart dermed dobbelt Vestlandsmeister, med imponerande køyring begge dagar. Her deltok også Mikal Olav Waagsbø, han tok ein 7.-plass i SL og 9.-plass i SSL. Adrian Mosesen vart nr. 11 i SL.

Forventar fleire gode resultat

I klassa Jenter U14, som var den største klassa, tok Ingvild Fauske Dalen to fjerdeplassar, her var det igjen løparar frå Ørsta som var best, som så mange gongar denne vinteren.

I dei urangerte klassene hadde Stranda med to jenter. Lisa Hole Hagen og Susanne Fauske Dalen køyrde to fine konkurransar i Myrkdalen.

– No er vi på tampen av ein lang sesong, men det står framleis att Donald Duck Wintergames i Hemsedal førstkomande helg, der Stranda Alpin stiller med fleire løparar, og vi forventar igjen gode resultat, skriv Stranda Alpin i ei pressemelding.