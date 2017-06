Sunnylvingane vart redninga

Noko svar på spørsmålet var det ingen som fekk. Men det var heller ikkje så farleg på ein dag der Geiranger IL som vanleg gjorde ein glitrande arrangørjobb, og der Sunnylven IL bergar i land det sportslege.

Sjå berre her:

• Kari-Anne Tryggestad Ryste klassevinnar i Nibbeløpet klasse 50-54 år på 2.30.05.

• Hege Ringdal nummer to i klasse 17-18 år på 2.17.48.

• Anniken Hjellbakk Hole nummer tre i klasse 23-34 år på 2.06.07. Ho var tredje best av alle kvinner som deltok.

• Kristine Hjellbakk Hole beste jente i Nibbeløpet Mini på tida 19.26.

Elles vart det lagt merke til nokre karar som tidlegare har tenestegjort for idretten i Stranda kommune. Vi nemner Johan Gardien sin imponerande klassesiger i Nibbeløpet klasse 50-54 år på 1.56.35. Og Knut Skaar sin brillefine andreplass i klasse 60-64 år. Og vi bør slett ikkje gløyme IL Lauparen sin Henrik Waagan Skarbø, skuleelev på Stranda for nokre år sidan. Han imponerte stort ved å bli best av dei åtte som fullførte Nibbedobbelen, på råsterke 3.18.04. (1.27.09 på sykkel og 1.50.55 på løp – for dei spesielt interesserte).

Sjå fram til fyldigare reportasje i papiravisa.