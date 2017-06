Kvalifiserte seg til toppserien

Stranda J16 møtte Sparbu i sin tredje og siste kamp i kvalifiseringa til Toppserien i dag, søndag. Det enda med storsiger til handballaget frå Stranda, som vann 31–15.

Det inneber at dei skal spele i Toppserien i Region Nord i 2017/2018-sesongen.

To heimearrangement

Norges Handballforbund opplyser at dei 15 laga som no kvalifiserer seg, skal spele ein enkel serie før 10. desember. Kampane skal gjennomførast over seks datoar, der tre og tre lag vil møtest.

Dette inneber at kvart lag får to heimearrangement. Dei to siste kampane blir eitt fellesarrangement anten første eller andre helga i desember.

Nokre av laga i Toppserien vil kvalifisere seg til den nasjonale Bring-serien etter jul. Handballforbundet opplyser at det ikkje er avklart kor mange lag frå Region Nord som får delteke her.

Vann mot Kristiansund

I kvalifiseringa var Stranda J16 i pulje med Kristiansund, Sparbu og Stjørdal. I går, laurdag, spelte dei to kampar i Stjørdalshallen. Resultatet vart éin siger og eitt tap: