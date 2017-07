Lokale spelarar på krinslag

Krinslaga blir justert etter første halvår, opplyser fotballkrinsen. Dette inneber at spelarar kan gå ut av troppen og at nye kan kome inn.

Som Sunnmøringen har skrive om før, er Sara Sæther frå Sunnylven IL (J14) ein av spelarane frå Stranda kommune som er tatt ut til talentleir.

Det er også Ingrid Slettebak Urke frå Stranda IL (J15).

– Vi vil på det sterkaste presisere at eit utviklingsløp for unge spelarar vil svinge gjennom ungdomstida. Derfor kan spelarar som ikkje er med no «blomstre» svært positivt seinare. Til dei som er med i «varmen» no, så er det ikkje automatikk at ein utviklar seg utan engasjement, motivasjon og fysisk stor innsats framover, skriv Sunnmøre Fotballkrets på heimesida si, og gratulerer dei som no er tatt ut.

Dei opplyser at uttaket er gjort i nært samarbeid med krinslagstrenarar, bylagsansvarlege, utviklingspersonell og klubbar.

Leir i Ulsteinvik

Både J14 og J15 skal delta på talentleir i Ulsteinvik 10.–13. august, som i år blir meir tilrettelagt for jentelaga. Dei vil ha sin base på Høddvoll i tre dagar. J14- og 15-krinslaga frå Nordmøre/Romsdal FK og Sogn og Fjordane er òg invitert.

– Vi bruker meir ressursar på jentene sidan gutane har hatt større aktivitet dei siste to åra gjennom toppklubbprosjekt som NTF sine Eliteturneringar med meir. Nasjonal G14-serie har komme som ny arena i 2017. Konklusjonen er at gutekrinslaga ikkje deltar på talentleiren denne gongen, opplyser Sunnmøre Fotballkrets.