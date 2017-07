Puljevinnar på turnering i Danmark

I går, onsdag, vann handballaget Stranda J16 puljen sin på Dronninglund Cup. Same dag blei Sara Hoel Røyr og Sofija Cvetkovic teke ut til å spele på «landslag» mot Tyskland/Nederland. Laget frå Norge var sett saman av spelarar frå ni lag, fortel lagleiar Agnes Caroline Havnen.

I dag, torsdag, fortset turneringskampane for laget. Dei er no i playoff-gruppe saman med to norske lag, Mathopen og Kjøkkelvik, samt nederlandske HandballSchool Brabant 2. Etter å ha spelt to kampar, er Stranda J16 nummer tre i gruppa – med ein siger og eitt tap.

Dei fekk eit knipent tap mot Mathopen (9–10) i dag tidleg, og ein knipen siger mot Kjøkkelvik i formiddag (11-12). Strandalaget vil møte motstandarane frå Nederland i morgon tidleg, fredag.

Sluttspelet tek til i morgon kveld, frå klokka 17.55. Finalekampane blir spelt på laurdag.