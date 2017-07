Handballaget Stranda J16, som har vore på Dronninglund Cup i Danmark denne veka, tapte playoff-kampen mot HandballSchool Brabant 2 i dag tidleg, fredag.

Lagleiar Agnes Caroline Havnen fortel at det var ein spennande kamp, men at tapet inneber at laget frå Stranda no er ute av turneringa.

– Vi har gjort det bra, og er godt fornøgde med innsatsen. Jentene er ein super gjeng å reise på tur med, i tillegg har vi med mange av foreldra som utgjer ein solid heiagjeng, seier Havnen.

Stillinga i den siste kampen blei 14–11.

Lagleiaren fortel at spelarane fekk ei triveleg stund på Fårup sommarland i går ettermiddag. Det blir meldt om ei god stemning i fornøyelsesparken!