Vidare til A- og B-sluttspel

Både G16 og J16-laga frå Stranda Idrottslag er i Norway Cup.

Før avreise fortalde Thomas Roset, leiar i fotballgruppa og trenar for J16, at målet først og fremst er å ha det sosialt og kjekt – både for spelarar og foreldre.

Skal spele A-sluttspel

Sjølv om dei sportslege måla er i andre rekke, har G16-laget vunne stort i alle dei innleiande kampane i gruppe 5:

Stranda – Nesodden: 12–2

Stranda – Stamsund: 9–0

Stranda – Trio: 6–2

Allereie etter to kampar vart det klart at laget frå Stranda IL, som spelar 7-ar fotball i turneringa, kom til å spele A-sluttspel. I morgon, onsdag, møter dei Njardar/Tysnes i ein 1/16.-delsfinale.

B-sluttspel for J16

Synnøve Solheim fortel at jentelaget stiller med 12 spelarar i årets turnering. Dei spelar også 7-ar fotball med følgjande resultat så langt:

Stranda – Lier: 0–2

Stranda – Oppegård: 0–1

Stranda – Stamsund: 2–3

J16 er no klare til B-sluttspel, der også dei har sin første kamp i morgon.

– Det er ei flott turnering, og jentene kosar seg. Dei har ei foreldregruppe med seg som trufaste supporterar, fortel Solheim.

Første Norway Cup-mål for Aslaksen

Ole Bjørn Hjellegjerde fortel at Sanna Aslaksen frå Stranda har scora sitt første mål i Norway Cup.

Aslaksen spelar på FK Sykkylven sitt J14-lag. Også dette laget har gjort det bra i turneringa så langt. I skrivande stund er dei øvst på tabellen i gruppe 7 og er klare til A-sluttspel.

Kven dei møter i 1-16.-delsfinalen blir først avgjort etter den siste innleiande kampen seinare i ettermiddag.