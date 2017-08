Fullt hus for Martine Sve

Ut ifrå resultatlistene kan ein sjå at Martine Sve frå Stranda skyttarlag fekk fullt hus, 30 av 30 treff, i den innleiande runden i feltskyting finfelt. Med 12 innertreff blei det ein 89.-plass for Sve i klassen Eldre Rekrutt.

I same klasse fekk Mats Vangen frå Stranda 28 av 30 treff, 12 av dei innertreff, og ein 113.-plass.

I same runde, men i klassen Junior, fekk Marie Vangen 21 treff på 30 skot.

NM i skogsløp

Etter at skytedelen i Noregsmeisterskapen i skogsløp er fullført, har Mats Vangen 28 av 30 treff.

Med 30 sekund tilleggstid per skot, startar Vangen løpsdelen med eitt minutt tilleggstid.

I klassen Junior har Marie Vangen 21 treff og ei tilleggstid på 4 minutt og 30 sekund.

I klassen senior B har Egil Glomset frå Stranda skyttarlag 28 av 30 treff. Her startar ein med eitt minutt tillegg per skot, slik at Glomset har to minutt tilleggstid i løpet.

I senior B-klassen finn vi også Nils Petter Sve, som har 25 treff og ei tilleggstid på fem minutt.

Sivert Sve har 24 treff og eit tillegg på seks minutt, medan Edvard Sve har 18 treff og ei tilleggstid på 10 minutt.

I klassen Senior A har Hanne Vangen 20 treff og ei tilleggstid på 10 minutt.

Seniorskyttarresultat i feltskyting (kl. 3-5)

I feltskyting grovfelt fekk Egil Glomset frå Stranda 28 av 30 treff, 12 av dei innertreff. Dette heldt til ein 120.-plass, og Glomset vann eit middels beger.

Ifølgje nettsida til Det Frivillige Skyttervesen blir det delt ut sølvbeger til den beste tredjedelen etter den innleiande skytinga. Dette gjeld både i bane- og feltskyting.

Frank Sve fekk eit lite beger etter å ha kome på 139.-plass i feltskytinga, også han med 28 av 30 treff og 12 innertreff.

Ola Vangen, Stranda skyttarlag, kom på 302.-plass i den innleiande runden i feltskyting med 26 treff. Nils Petter Sve er på 384.-plass med 25 treff, og Edvard Sve på 575.-plass med 18 treff.

I klasse 5 er Sivert Sve på 349.-plass i den innleiande runden med 24 av 30 treff.

Resultat i baneskyting

I den innleiande runden i baneskyting, fekk Mats Vangen frå Stranda skyttarlag 248 poeng i klassen Eldre Rekrutt (100 meter). Sjølv om han berre var to poeng unna full pott på 25 skot, fekk Vangen ein 113.-plass i den tøffe konkurransen. Han vann eit lite sølvbeger for å ha kome blant den beste tredjedelen på resultatlista.

I same klasse kom Martine Sve på ein 147.-plass med 247 poeng.

Her har det vore arrangert finale med 89 skyttarar. Det einaste lokale innslaget på denne resultatlista, er Kristian Frøysadal Hauge (Sunnylven) sin flotte 41.-plass.

200 meter bane

I seniorklassen 3–5 på 200 meter bane, har skyttarar frå Stranda skyttarlag følgjande resultat i den innleiande runden:

Nr. 143, Ola Vangen, 237 poeng

Nr. 149, Frank Sve, 237 poeng

Nr. 297, Egil Glomset, 234 poeng

Nr. 397, Hanne Vangen, 232 poeng

Nr. 606, Nils Petter Sve, 228 poeng

Nr. 908, Edvard Sve, 221 poeng