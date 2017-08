Fleire lokale namn på deltakarlista

Arrangørane Oscar Almgren og Martin Kristoffersen fortel i ei pressemelding at Stranda Fjord Trail Race 2017 no er fullteikna.

Når fjelløpet går av stabelen komande laurdag, 19. august, vil det vere til saman 500 løparar frå 15 ulike nasjonar på startstreken.

Den lange løypa går over 33 kilometer og 3.000 høgdemeter. Etter å ha vore på tre fjelltoppar, kjem deltakarane i mål ved Paviljongen Roalden på Strandafjellet.

Det er også ein light-versjon, som går frå Stranda sentrum, opp til Roaldshornet (1230 moh.) og ned att til paviljongen. Det er framleis ledige plassar i dette 8,5 kilometer lange løpet, opplyser arrangørane.

Lokale deltakarar

Dei lokale deltakarane i Stranda Fjord Trail Race 2017 er:

Are Olav Habostad (Stranda IL)

Eva Kisuro

Iris Marie Årdal Øverland (Team Årdal)

Lone Regine Årdal Øverland (Team Årdal)

Lindis Årdal (Team Årdal)

Tor Sylte (Stranda IL)

Nils Idar Skarbø

Tarjei Korsbrekke (Sunnylven IL)

Linn Helen Brekke (Sunnylven IL)

Anniken Hjellbakk Hole (Sunnylven IL)

Stine Fivelstad (Stranda IL)

Elisabeth Hole (Stranda IL)

Ronny Ødegård (Stranda IL)

Andreas Espelund (Stranda IL)

I light-løpet:

Susann Sørheim (Stranda)

Forbetrar stinettet

Nytt av året er trebruer på stien opp mot Skuravatnet, fortel Almgren og Kristoffersen. Det er Sparebanken Møre som har sponsa materiala til desse.

– Dette vil gjere det enklare å ta seg over myrpartia ein finn på denne strekninga, både for deltakarar og lokalbefolkninga. Bruene vil bli liggande permanent til glede for turgåarar. Dette er første steg i eit prosjekt der Stranda Fjord Trail Race ønsker å forbetre stinettet rundt Stranda, seier arrangørane.