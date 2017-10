To tap for Stranda-jenter

Jentene tapte 24-23 mot Frøya under ei handballturnering i Trøndelag laurdag. Jentene gjorde det bra i forsvar, men vart liggnade under frå start i 1. omgang. Likevel låg dei over store delar av kampen, og gjekk til pause med 10-12 i Stranda sin favør.

Tap mot Klæbu

- Vi hadde nokre bom på gode sjansar, og brente eit par straffarar. Det var difor eit surt tap, opplyser Tove Lersveen i handballgruppa.

Laurdag kveld spela dei mot Klæbu. Her vart resultatet 39-17 i favør mot Klæbu. Vinnarane hadde høgare tempo enn Stranda-jentene, og ein av favoriuttane til å vinne Regionserien. Jentene gjorde ein jod jogg og sto løpet ut, og glimta til med nokre rush.

Gode enkeltprestasjonar

-Det var individuelle gode prestasjonar og målvaktredningar, sjøl om Stranda låg under heile kampen, meiner Tove Lersveen.