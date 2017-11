Valsa over alle motstandarane i turnering

Sist laurdag sette FK Sykkylven DreamTeam kursen mot Kristiansund, der dei deltok i fotballturnering saman med Molde, Stjernelaget og Guard.

Trass i at laga eigentleg skulle stille med to lag, eit i 7-ar og eit i 5-ar, blei dette litt vanskeleg på grunn av spelarmangel. I den einaste 5-ar kampen som gjekk av stabelen, blei det storsiger til DreamTeamet. Dei møtte Stjernelaget og vann heile 9–1.

Alle 7-ar kampane gjekk derimot som normalt, og også her var drøymelaget best. Dei valsa over det eine laget etter det andre:

DreamTeam – Molde: 9–6

DreamTeam – Guard: 9–7

DreamTeam – Stjernelaget 9–5

Med denne sigersrekkja, tok FK Sykkylven førsteplassen og fekk med seg ein stor og flott pokal heim.

Det fortel Stian Våtmyr.

Han ønskjer å takke alle som var med på turen og laga topp stemning, samt Stjernelaget som arrangerte turneringa.