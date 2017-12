Medaljedryss i Sunnylven

Flotte pokalar og medaljer for interne pokalskytinga samt for lagsmeisterskapa både i miniatyr, felt og baneskyting for 2016 og 2017 vart delt ut.

Ungdomane har fast treningskveld på tirsdagane. Her er alle velkomne til å få sikker instruksjon i skytesporten.

Ungdomane har hevda seg både lokalt og nasjonalt siste åra med både norgesmeisterskap i skogssløp med skyting og medalje på baneskyting på Landsskyttarstemne i 2017.