Stranda J16 i Arendal i helga

Sport

Laurdag morgon møter dei Grane Arendal som står med ein siger og eit tap så langt i Bringserien. Dei slo Våg, men tapte mot Melhus/Gimse, eit lag Stranda slo i Toppserien for kort tid tilbake. Grane er nok eit lag Stranda kan slå på ein god dag.

Laurdag ettermiddag er Oslo-laget Ullern motstandar. Ullern har ein uavgjort og eit tap, også eit lag Stranda kan kjempe jamt mot.

Sørlandsturen vert avslutta søndag føremiddag med kamp mot Kragerø, truleg det sterkaste av laga Stranda skal møte. Kragerø står med uavgjort mot Flint Tønsberg og storsiger over Årstad etter to rundar og ligg på andreplass på tabellen. Her kan Stranda får det tøft, men greier laget å stå to omgangar kan alt skje.

Kampane går i Granehallen i Arendal.