Vann bedriftscupen i skyting

3. Helset Storfe AS, 2031 p.

Sport

Som forventa vart det ein jamn og spennande finale i årets bedriftscup, fortel Rune Tryggestad i Sunnylven skyttarlag.

Før finalen leia Tronstad jaktlag med fire poeng. Bjørdal jaktlag var på andreplass, og Ole Ringdal 1 på tredje.

Dette endra seg etter at to av skyttarane på alle lag hadde skote i finalen. Då leia Bjørdal med to poeng på Tronstad, og Helset storfe hadde sigla opp til tredjeplass.

– Ankermennene til dei tre laga i tet kniva heilt til siste skot, og då siste skot var fyrt av fekk Kurt Erik Sundgot anvist 98 poeng, som var eit fattig poeng for lite mot Kristian Andre Frøysadal Hauge sine 100 poeng for å vinne samanlagt. Sidan finalen tel dobbelt vart poengsummen 2038, som var to poeng i Tronstad Jaktlag sin favør mot Bjørdal Jaktlag på andreplass med 2036 poeng. Bronsen gjekk til Helset Storfe med poengsummen 2031, seier Tryggestad.