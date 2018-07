-Færre skip til verdsarvfjordane

New Articles

Det seier statssekretær Atle Hamar (V) til avisa Klassekampen. Han har vore på ferietur til Geiranger og la nyleg ut eit bilete på Facebook av eit cruiseskip som skoddelegg Geiranger. Statssekretæren lovar at cruiseskipa skal få langt strengare krav for å få ned forureininga. Krava gjeld ikkje CO2-utslepp.

Nye krav

Alt frå nyttår vil det kome krav til alle cruiseskip om å nytte meir marin diesel når dei ligg ved land. I tillegg kjem det forbod mot utslepp av gråvann. NOx-utsleppa skal ifølgje Klassekampen reduserast med 80 prosent innan 2025. Det blir krav om store reduksjonar av svovel.

-Departementet har bede om dette regelverket, og etter høyringa vil vi handsame dette politisk for å få det på plass til årsskiftet, seier statssekretæren, som også ønsker å gjere noko med farta for å få ned forureining. Avgjerda om fartsreduksjon ligg til Samferdselsdepartementet. Stortinget har vedteke nullutslepp i verdsarvfjordane, men direktoratet har ikkje teke omsyn til dette kravet fordi ingen av dei hundre cruiseskipa som er tinga, har nullutsleppsteknologi. Skal kravet gjennomførast vil det øydeleggje turistnæringa i desse bygdene.

Nøgd med ferjetrafikken

Statssekretæren seier til Klassekampen at dei ikkje har sett på økonomiske følgjer av kravet frå Stortinget enno.

-For ferjetrafikken er vi i ferd med å oppnå nullutslepp innan 2025, så utviklinga har vore fantastisk. Men det vil verte krevjande å nå målet Stortinget har sett innan 2026. Vi må gjere det vi kan for å få ned utsleppa. Det nye regelverket vil bidra til det, seier Statssekretæren.

Venter med landstraum

Når det gjeld landstraum for cruiseskip meiner statssekretæren at det kostar mykje og ikkje gjev same klimaeffekt per krone.

-Difor har dei ikkje nådd opp , enno. Cruisehamnene vil nå fram i køen etter kvart som Enova har gjeve tilskot til dei mest kostnadseffektive tiltaka, seier statssekretær Atle Hamar til Klassekampen.