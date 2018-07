Vil ha landstraum

New Articles

Det skriv NRK.

– Vi treng midlar for å nå nasjonale utsleppsmål, seier ordførar Noralv Distad i Aurland til rikskringkastaren.

Tidlegare i vår blei det vedtatt nullutslepp frå ferje- og cruisetrafikken i verdsarvfjordane innan 2026.

– Det er flott at Stortinget har miljøambisjonar, men vi er redde for at kravet om nullutslepp frå 2026 ikkje er realistisk for cruiseskipa. Det er dei praktiske tiltaka som er viktige. Det må vere tiltak som reduserer utslepp frå skip, meir reinsing, mindre utslepp og ny teknologi. Og så gjeld det å få forsert dette med landstraum, sa Distad til Nynorsk pressekontor i mai.