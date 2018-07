New Articles

Han er styreleiar i Verdsarvrådet Vestnorsk fjordlandskap og senterpartipolitikar, til NRK.

Kulturlandskapet er ein av grunnane til at Geiranger fekk verdsarvstatusen. Men med færre beitedyr er det fare for at landskapet gror igjen.

Sandnes meiner at feilslått landbruks- og rovdyrpolitikk har skulda.

– No har vi åtvara om dette i lang tid. Vi taper kampen dersom myndigheitene ikkje handlar no.