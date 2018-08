- Ingen grunn til frykt

New Articles

- Det er ikkje registrert barkebiller vest for vannskillet til no, og dei gjer heller ikkje skade i hus, skriv skogbrukssjef Asle Johann Bergseth i Stranda til grunneigaren på Hellesylt. Han frykta at nedfallsskog skulle gi næring til barkebiller, som i neste omgang kunne gå på hus.

Hellesylt Fryktar borkebiller på bustader Ein grunneigar på Hellesylt fryktar at borkebiller kan gå til åttak mot busetnad.

- Slappe av

Skogbrukssjefen skriv i ein epost til grunneigaren at barkebillene er mest intressert i barken på bartre, der av namnet barkebille.

- For mellom barken og veden er det næring til så mangt, så har du ikkje bark på huset ditt kan du i alle fall slappe av.

Med vennleg helsing Stranda kommune, Asle Johan Bergseth Konnerth, Skogbrukssjef, står det i e-posten.