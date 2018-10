Musikk i trafikkopplæring og refleksdagen

New Articles

Trafikktryggleik med musikkteater

Førestillinga «Ville vegar og vrange skilt» er retta mot 1.–3. trinn på barneskulen. Her møter ungane Laffen og Kikka. Laffen likar å konkurrere og vil helst vere størst og best, medan Kikka er meir forsiktig av seg. Begge har for lite kunnskap om trafikken og treng hjelp frå sitt unge publikum.

Gjennom song og musikk vert ungane losa gjennom skilt, trafikklys og refleksbruk. Det er fylkets trafikktryggingsutval i Møre og Romsdal, som set trafikkopplæring for dei minste på timeplanen.

Laffen og Kikka vitjar Sunnylven og Ringstad skule fyrstkomande måndag.

Refleksdagen

Sidan 2006 har Trygg Trafikk markert refleksdagen i oktober. Torsdag 18. oktober ber dei deg investere 5 minutt i din og andre sin tryggleik. Dei 5 minutta brukar du til å feste refleks på jakker og andre kle.

Artisten KYGO frontar årets refleksdag og har designa fleire av refleksa i årets kolleksjon.

Hugs å bruk refleks! Det er til alles glede.