- Unngå alt skredterreng

Varsom.no åtvarer om at stor vindtransport av snø inn i leheng vil føre til at skred kan verte utløyst både naturleg og av skiløpar.

- Unngå alt av skredterreng, er oppmodinga frå varsom.no, skredvarslingstenesta til NVE.

Det er fokksnø grunna kraftig vindauke som skapar problem.

- Hald deg unna skredterreng (brattare enn 30 grader) og utløpssoner for skred, skriv skredvarslinga.

Pågåande sterk vind med aukande styrke frå nordvest i kombinasjon med mykje ny nedbør vil gje stor snøtransport inn i leområde mot søraust. Det gjer auka pålagring og byggjer ferske fokksnøflak over 400 meter over havet. Eldre ustabile fokksnølag ligg mot nord/søraust over 600 meter over havet, og med auka pålagring av desse laga kan ein forvente skred opp i storleik fire.

Skredfara vil vere størst i dei områda som får mest nedbør.

For tysdagen går skredvarselet ned til farenivå 3 - betydeleg fare for snøskred.