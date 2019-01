Ingen teikn etter køyretøy i raset

New Articles

Politiet i Møre og Romsdal melder klokka ti på ti torsdag kveld at redningaksjonen i samband med raset i Geiranger vert avslutta.

- Det er ingen teikn på at det er køyretøy i raset. Skredet som har gått over vegen er ferdig søkt med hund og mannskap. Det vert overlatt til Vegvesenet for vidare vurdering for rydding og opning av veg igjen, skriv politiet på Twitter.

- På vegner av kriseleiinga i Stranda kommune vil eg rette ein stor takk til alle som har bidrege i samband med aksjonen i Geiranger. Det har vore gjort ein stor innsats frå alle parter, og med mange involverte, seier ordførar Jan Ove Tryggestad til Sunnmøringen torsdag kveld.

Med avsluttinga av redningsaksjonen blir krisestaben i Stranda kommune no avslutta.