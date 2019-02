New Articles

Arvid Rusten har hatt interesse for antikvitetar og gamle ting heile livet. Det kan ein sjå resultatet av i bruktbutikken i Storgata som no har opna dørene etter ti år i dvale.

– Eg starta nettbutikk for tolv år sidan, og etterkvart vart det så mykje å gjere med den at eg ikkje hadde tid til å halde butikken i Storgata open. Det er mange som har spurt om eg ikkje kunne opne butikken igjen, og no som eg er pensjonist så ønskjer eg å gjere det, seier Arvid Rusten.