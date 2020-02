Vil trene hjernen til å sove

New Articles

Det er i alle fall ideen til gründarane som i fjor fekk ein million kroner av Forskningsrådets STUD-ENT-ordning. Dei har etablert medtech-selskapet Drowzee, som har fått det europeiske kvalitetsstempelet «Seal of Excellence». Det opnar pengepungen inn til EU-finansiering, og er ein døropnar til videre utvikling og ekspansjon av medikamentfri behandling for personer som lider av søvnvanskar.

Mange slit

-Å sovne inn er eit stort problem for mange i dag. Det blir sagt at minst ein av ti har problem med søvn. Mange nyttar pillar for å få sove, men det er ikkje bra i lengda. Dette prosjektet går kort fortalt ut på å lære hjernen å sovne inn ved hjelp av eit belønningssystem, seier Lars Kvam Karbø (23) til Sunnmøringen.

Han er tidlegare student ved NTNU, men har hoppa av masterstudiet for saman med Håkon Krogh, som først kom på ideen og vil vidareutvikle ideen og gjere han kommersiell lønsam. Saman med seg har dei samla eit internasjonalt team på sju personar, som alle arbeider fulltid med prosjektet.

Eigenutvikla EEG

-Korleis kan eit «panneband» og ein mobiltelefon hjelpe folk med søvnvanskar?

Prototypen, som liknar ei eit panneband, er eit eigeutvikla EEG-apparat som registrerer hjerneaktiviteten. Dette er kjent teknologi, men vi har vidareført han og utvikla programvaren. Utviklinga av smarttelefonar har opna moglegheitene til å gjere dette til allemannseie. Vårt prosjekt går ut på å lage eit heilt program over to månader der brukarar aktivt trenar hjernen sine søvnmekanismer. Treninga skjer på dagtid heime, og går ut på at brukerane slapper av og blir han «belønna» av musikk i øyra når riktig aktivitet blir detektert, seier Karbø, som kallar det «personifisert hjernetrening».

Treng investorar

Han understrekar at prosjektet framleis er i ein tidleg testfase, og ein etterlyser personar som ønsker å vere med på å prøve ut systemet. Inngangsbilletten er rundt 7.000 kroner. Dersom det etter nokre månader ikkje har effekt, vil testpersonen få attende pengane. For å ta prosjektet ut av laboratoriet og inn i helsevesenet er dei difor på jakt etter investorar som ser eit potensial i prosjektet.

-Kvifor bør ein investere i dette?

Skjer mykje

-Søvnvanskar er eit stort problem for mange menneske, og ein ny behandling som syner seg å hjelpe vil få stor merksemd. Samstundes skjer det utroleg mykje spennande innan nevroteknologi for tida, og meir kjem dei neste åra, seier Lars Karbø. Han har også tidlegare gått med mange idear i hovudet, og har mellom anna utvikla programvare, appar, for smarttelefonar. Ei tid prøvde han seg i USA. Nyleg etablerte han holdingselskapet Mountain Peak Holding, som ifølgje Brønnøysundregisteret skal «eie, investere i og drifte selskaper som driver verden fremover».

-Søv du dårleg sjølv, sidan du engasjerer deg så sterkt i dette prosjektet?

-Eg har alltid vore interessert i emnet søvn, og har alltid drømt om å klare å sovne på kommando, seier Lars Kvam Karbø frå Hellesylt-.