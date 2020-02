New Articles

Politiet meldte på Twitter klokka 1810 fredag ettermiddag at ein trailer har køyrt seg fast på fjellet ved Myrdalen.

Traileren hadde sklidd bakover og truffe fleire bilar, men det var ikkje personskader. FV60 var heilt sperra på staden fram til klokka var litt over åtte fredag kveld.

Klokka 2019 fredag kveld melder politiet at vegen igjen er open for trafikk, og at det blir oppretta sak på føraren av traileren.