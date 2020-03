Restriksjonar mot smitte

New Articles

Dette er noko av innhaldet i dei tiltaka som Stranda kommune innfører for å begrense smittefaren for i kommunen. Leiinga i kommunen har i føremiddag hatt møte der ein har sett opp ei rekkje tiltak i samråd med smittevernlegen. Ifølgje tiltaka vil det dermed berre vere formannskapet som vil vere samla.

Tiltaka omfattar også cruiseanløp til kommunen. Ingen passasjerar frå cruiseskip får til dømes gå i land i Stranda. Dette er i samsvar med tiltak som er gjort både i Ålesund og Bergen.

Viking Cruises stansar all aktivitet Spreiinga av koronaviruset fører til at reiarlaget Viking Cruises vel å stanse all aktivitet fram til 1. mai.

Det førstkomane cruiseskipet til Stranda kjem 23. mars.

"I løpet av nokre timar"

Det er rådman Åse Elin Hole som opplyser dette til Sunnmøringen.

Kommunen vil "i løpet av nokre timar" kome med ei meir detaljert pressemelding, får Sunnmøringen opplyst ved legekontoret i Stranda. Kva som i detalj kjem fram der, må ein difor vente på.

Regjeringa legg fram nye koronatiltak Regjeringa og helsestyresmaktene vil informere om nye tiltak for å kjempe mot koronaviruset på ein pressekonferanse klokka 14 torsdag.

Det er førebels usikkert kva som skjer med til dømes treningsaktivitetar i Stranda. Leiaren av Stranda Idrottslag, Steinar Belsby, seier til Sunnmøringen at ein er i kontakt med kommunelegen om dette. Han forventar eit svar i løpet av ettermiddagen. Ein følgjer også sentrale råde frå Idrettsforbundet.

Kyrkja avlyser gudstenester Gudstenester mange stader er avlyste som følgje av koronautbrotet. Samtidig blir det lagt avgrensingar på gravferder og dåp.

Varaordførar Svein Erik Rimstad (H), som var på det kommunale møtet, stadfestar at dette er nokre av innhaldet i dei tiltaka som kjem frå kommunen i løpet av ettermiddagen.

Ferskvare

-Vi har for tida ingen som har fått påvist koronasmitte i Stranda. Desse tiltaka er gjort for å vere føre var, seier Rimstad til Sunnmøringen. Han strekar under at ein heile tida følgjer med på dei sentrale smitteråda frå Folkehelseinstituttet, som difor også blir gjeldande for Stranda.

-Dette er heile tida ferskvare, seier varaordføraren.

I Ålesund blir alle skular og barnehagar stengt frå fredag av, melder Sunnmørsposten.

Her er Ålesund sine råd og pålegg til innbyggjarane.

Sunnmøringen kjem med meir om denne saka.