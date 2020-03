Pressemelding frå ÅRIM

Renovasjon er ei samfunnskritisk oppgåve

Samfunnet er avhengig av at avfallet blir henta og sendt til gjenvinning. ÅRIM vil difor arbeide for å oppretthalde tenestetilbodet mest mogleg som normalt, også i situasjonen med Corona. Her er informasjon om kva ÅRIM gjer no, og ved ei eventuell eskalering.