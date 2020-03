Stor aktivitet i kulturskulen

New Articles

-Aktiviteten i kulturskulen er stort sett som før, men på ein annan plattform. Overgangen har gått over all forventning, seier rektor ved Stranda Kulturskule, Trond Otto Berg, til Sunnmøringen. Han meiner at så godt som 95 prosent av drifta av kulturskulen går som normalt i den spesielle situasjonen heile verda er inne i.