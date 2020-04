Tek opp igjen billettering på ferja

New Articles

Frå og med i dag måndag er det igjen billettering på ferjene på fylkesvegsambanda. Billetteringa vil skje gjennom skiltgjenkjenning, og det blir innført nye prisar fortel Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

Billettering med skiltgjenkjenning gjeld for bilar som ikkje har Autopass for ferje knytt til bilnummeret, desse blir fakturert i etterkant.

Pris for privatbil blir omlag uendra, for større køyretøy blir prisen noko lågare for reisande med Autopass - det blir òg eit vesentleg mindre beløp som skal betalast inn på førehand til Autopass-kontoen.

Alle reisande utan køyretøy vil på fylkessambanda reise gratis, uavhengig av om ein har Autopassavtale eller ikkje. Autopass-kundane blir belasta avtalen, medan reisande med skiltgjenkjenning vil få faktura i etterkant utan fakturapåslag.ser, må det vere oppretta ein avtale om AutoPass for ferje knytt til ditt bilnummer. Dette gjer du på autopassferje.no.

Møre og Romsdal fylkeskommune vel å følgje det staten gjer i høve reisande som ikkje har betalt for ferjereiser i perioden frå manuell billettering blei stoppa og til den nye ordninga no kjem i gong.

- Reglane fram til no har ikkje gitt oss høve til å etterfakturere ferjereisande. Reiser som er blitt gjennomført utan billettering i perioden med manuell billettering vil derfor ikkje bli fakturert, seier Jesper Wiig, seksjonsleiar drift hos FRAM.

- Frå søndag har vi heimel til slik etterfakturering, og alle trafikantar, også dei som ikkje har AutoPASS ferje, må betale, avsluttar Wiig