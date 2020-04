Omfattande arbeid i Storfjordens venner

New Articles

Arbeidet skjer i samarbeid med Fylkeskonservatoren, men midlar frå Riksantikvar, eigarar Storfjordens Venner og ikkje minst, dugnad, skriv Storfjordens venner på si Facebook-side.

Godt samarbeid

-Vi er svært heldige som få finansiert dei prosjekta vi har søkt om. Det skuldast ikkje minst kvaliteten på det arbeidet som er gjort tidlegare. Det har vore godt handverk av gode handverkarar og samstundes god kvalitertssirking. Det har skapt tillit, seier Inge Bjørdal, som er leiar for Storfjordens Venner. Han legg til at arbeidet alltid har vore under kyndig vegleiing av mellom anna fylkeskonservatoren.

-Klarer de å gjennomføre alle dei prosjekta de ønsker i sommar.

Treng rekruttering

-Det er meininga ja, om ikkje noko uføresett kjem i vegen. Eg kan ikkje sjå at noko skulle stoppe dette arbeidet, seier Bjørdal, som legg til at mange av dei som står i spissen på arbeidet tek til å dra på åra. Det er difor trong for nyrekruttering, om Storfjordens Venner kan halde fram med å ta vare på kulturskattane langs Storfjorden.

Eit av prosjekta ein går i gang med i sommar er Vikasælet på Vikasætra. Det ligg på sørsida av fjorden for Valldal, Vika og Fjørå. Huset skal jekkast opp og dragas tilbake på murane. Ein del av muren skal restaurerast og noko av treverket skal skiftas ut.

Krigshistorie

I dette selet budde seks russiske krigsfangar som var på rømmen. På ettervinteren/våren 1945 kom dei opp på sætra og budde der til freden kom i mai, og sjølvsagt i største hemmelighet.

Dette arbeidet skal gjerast i vår av Holtleite byggelag.

Smogelia

Det neste prosjektet er Steinmurane i Smogelia. Dette er ein del av eit fleirårig prosjekt. I 2018 vart husmurane under ein del av stovehuset restaurert. Ein rettar opp og stivar av huset før husmuren delvis blir demontert. Til slutt skal ein gjenoppbygge av muren, går det fram av det Storfjordens Venner skriv.

I 2019 vart ein høg støttemur ein meter nedanfor huset restaurert. Denne muren var delvis utrasa. I 2020 står terrengmuren ovanfor stovehuset for tur. Denne muren er mykje skada, og nesten heilt utrasa. Det er viktig at desse murane vert bygd opp igjen og stabilisert, slik at dei held terreng og bygningar på plass i mange, mange år framover, skriv Storfjordens venner.





Bratt terreng

Tunet i Smogelia ligg i bratt terreng og mykje på steinur. Prosjektet er finansiert av Fylkeskonservator/Riksantikvar og Storfjordens Venner med stor eigeninnsats og dugnad frå eigaren og andre. Ein skal også fullføre eit hus over vasshjulet, som nesten er ferdig.

Prosjektet er planlagt videreført også i 2021. Ansvarleg handverker er murarmeister Torgeir Erdal.

I Djuledal skal det setjast i stand ei rås. Storfjordens Venner står for rådgjeving, medan eigaren står for sjølve prosjektet.

Utstilling i Fjordsenteret

Geirangerfjorden Verdsarv har laga ei fin og interessant utstilling om arbeidet til Storfjordens Venner gjennom 45 år. Utstillinga står på Fjordsenteret, og er eit must viss du er i Geiranger!! Blir ståande der til over sommaren. Etterpå skal ho gå som vandreutstilling til kommunane i området vårt.

Storfjordens venner skulle etter planen ha årsmøte i februar. Dette vart avlyst og blir sett opp seinare. Slik er dagens styre:

Styret

Leiar: Inge Bjørdal, Sunnylven, Nestleiar: Randi Sæther, Sunnylve. Styremedlemmar: Mette Døving, Fjørå, Janne Smoge Sævik, Leinøy, Reidar Furset, Stranda, Nils Roger Matvik, Langevåg, Olav Bratland, Stord. Varamedlemmar: Elin Smoge Valldal, Anne Giskemo Geiranger og Arne Furstrand, Straumgjerde