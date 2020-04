Barnehagane opnar på onsdag

New Articles

Ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) stadfestar til Sunnmøringen torsdag ettermiddag at barnehagane i Stranda kommune opnar onsdag neste veke.

- Vi opnar den 22. april etter at den nasjonale veilledaren vart klar, seier han.

Veilledaren gir råd om tre barn per vaksne, i tillegg til ei rekkje andre tiltak - mellom anna auka reingjering og hygienetiltak.

- Der har Stranda kommune utnytta tida godt. Vi har hatt ekstra kursing for reinhaldarane i kommunen om smittevask, så der er vi budde frå før, seier Tryggestad.

Barnehagane er som kjent ei frivillig løysing, så det er usikkert kor mange som faktisk møter når barnehagane igjen opnar.

- Vi er budde, men det kjem til å bli redusert opningstid i barnehagane. Det blir tilbod om 7, 5 timar frå onsdag, seier Tryggestad.

Skulene opnar den 27. april for småskulen frå 1. til 4. trinn. Veilledaren for småskulen nasjonalt er under utforming.