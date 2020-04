Korona i Sykkylven

New Articles





Det melder Sykkylven kommune på si heimeside. Der står det at det første tilfellet med koronasmitte Covid-19 er stadfesta. Vedkomande fekk påvist koronasjukdom utanfor vår helseregion. Smitteoppsporing i Sykkylven er no gjennomført, og det er kun nær familie som har vore i kontakt med vedkomande, skriv kommunen.

Nedgangen i talet på koronainnlagde pasientar held fram Torsdag er 175 koronapasientar innlagde på norske sjukehus, noko som er 15 færre enn dagen før. Talet på pasientar i respirator er uendra på 52.

Heimekarantene

- Familien har no gått inn i 14 dagar heimekarantene. Alle familiemedlemmar er friske, skriv kommunen, som strekar under at det ikkje ligg føre mistanke om vidare smitte av koronavirus i Sykkylven kommune.

Appen Smittestopp blir lansert på torsdag Folkehelseinstituttets nye app for smittesporing blir lansert på ein pressekonferanse med mellom anna statsminister Erna Solberg (H) torsdag.

- Minner elles om dei til ei kvar tid gjeldande retningsliner i regi av folkehelseinstituttet om heimekarantene ved debut av øvre luftveisinfeksjon, skriv kommunen.