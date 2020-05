Turistferja halverer prisar

New Articles

-Vi gler oss til sesongstarten, og vi veit at veit at mange nordmenn vil leige seg bubil for å feriere i eiget land i sommar. Vi vil difor tilby familiepakkar med bubil til prisar som er meir lik det ein betalar for personbilar. Det tyder at prisane for bubil blir opp til det halve av vanleg pris, seier Sandra Nekkøy, som er kommersiell leiar i The Fjords.