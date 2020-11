Gir støtte til møteplassar i naturen

New Articles





4H Møre og Romdal har fått midlar frå Gjensidigestiftelsen og Sparebanken Møre til konkurransen Draumeplassen.

- Vi er veldig glade for å kunne hjelpe lokalsamfunn i Møre og Romsdal til å skape møteplassar i nær-naturen. Konkurransen er delt inn i to fasar, der den totale prosjektperioden går over to år. I første fase, «søknadsfasen», er det visjonen, ideen, berekrafta og den lokale nytteverdien som står i fokus. I fase to skal ein kvalitetssikre om prosjekt er praktisk mogleg å gjennomføre. Dei fem vinnarane som går vidare får 100 000 kroner, prosjekthjelp og draumeplassen-tavle til å henge på sin naturmøteplass, seier prosjektleiar for Draumeplassen i Møre og Romsdal, Karianne Ellefsen Skotte.





Stor interesse

Draumeplassen blei gjennomført for første gong i 2019 i Møre og Romsdal, og fem vinnarar blei kåra. Ellefsen Skotte fortel at det har vore veldig stor interesse for prosjektet.

– Tilbakemeldinga frå ein vinnar i fjor var at det kjekkaste med å vinne desse midlane har vore å kunne realisere ein langvarig draum og jobbe på tvers av organisasjonar, frivillige og generasjonar. Ungane i gruppa har hatt ulikt arbeid som matlaging, bygging, dokumentering og spikking langsmed prosjektet, og læringskurva har vore stor, seier Ellefsen Skotte.

4H Møre og Romsdal ønskjer no å gjennomføre ein ny runde, der lokalsamfunn i fylket kan vinne pengar og prosjekthjelp til å skape opne møteplassar i naturen.

– Naturmøteplassar er som ein ballbinge i naturen, der læring om friluftsliv, natur og miljø står i fokus. På denne måten vil vi heve det kortreiste friluftslivet, få fleire til å bli aktive i friluft og skape auka glede og kunnskap om naturen, seier Ellefsen Skotte. Ho legg til at erfaringane viser at dette er ein konkurranse som mobiliserer lokalmiljøa og resulterer i spennande lokale prosjekt.

– Desse møteplassane vil engasjere fleire menneske i aktivitet, og prosjektet vil vere ein læringsprosess der barn, unge og voksne gjennom deltaking opplever meistring og læringsglede i naturen, avsluttar Karianne Ellefsen Skotte.