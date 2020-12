Grønt lys for grøn teknologi

New Articles

Det kan skje etter at det ikkje lenger er noko hinder for vidare utvikling av området Langeland/Tryggestad. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har nyleg stadfesta eit vedtak om eigengodkjenning i Stranda kommune. Planområdet er om lag 628 dekar stort og ligg sør for fylkesveg 60 på Hellesylt. Det er lagt opp til industriområde vest i planområdet, og eit område for fritidsbustader i sør og for bustader i aust.