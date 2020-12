New Articles

Klokka 14.14 skriv politiet i Møre og Romsdal på Twitter at det er melding om brann i eit bustadhus. Brannmannskapet har kome til staden.

Klokka 14.34 oppdaterer dei med at det er kontroll på brannen, og at dei luftar bustaden for røyk.

Sunnmøringen kjem med meir.