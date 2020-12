New Articles

Barnetalet i Liabygda har vore lavt over fleire år. Det er få barn spreidd over alder og barna har lite moglegheit til å gjere seg erfaringar og utvikle seg saman med barn på same utviklingsnivå. Liabygda skule vart lagt ned hausten 2019 og elevane går på skule i Valldal. Barna i Liabygda barnehage skal gå på skule i Valldal.

Dei føresette kan med ein slik avtale velje kvar dei vil søke barnehageplass - Stordal, Valldal eller Stranda.