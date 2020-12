Ønsker ei jul med omtanke

New Articles

Kirkens SOS veit at høgtider som blir forbundne med felleskap og sosiale opplevingar, kan bli vanskelege, om vi saknar nokon å dele høgtida med. Oppmodinga vår er difor å la jula romme omtanke og gode samtalar.

Pågang

Ved landets største døgnopne kriseteneste på telefon og internett, kjenner vi at både pågangen og alvoret i samtalane har auka det siste året. Fleire innringarar og innskrivarar fortel om einsemd. Vi høyrer om unge menneske som ikkje kan delta på fritidsaktivitetar, eldre menneske i risikogruppa som ikkje vågar å gå ut for å treffe folk i butikken, eller parken, eller dei som er permittert og mistar fellesskapet på jobb.

Uavhengig av alder og livssituasjon elles, har dei til felles at dei opplever eit sakn av relasjon og tilhøyrsle. Einsemd kjem ikkje av ein gitt situasjon, men handlar om ei kjensle som kan oppstå både når vi er aleine og saman med andre. Og sjølv om einsemd er ei allmenn menneskeleg erfaring i kortare periodar, så er langvarig einsemd nedbrytande for oss menneske.

Ta initiativ

At fleire no er meir åleine enn elles er bakgrunnen for ei nyleg kampanje frå Helsedirektoratet, der vi blir oppmoda til å ta eit initiativ overfor nokon vi kjenner ved å ta kontakt, spørje og lytte. Som kriseteneste veit Kirkens SOS at ein god samtale kan gjere ein viktig skilnad for den som saknar nokon å dele tankar og kjensler med. I ein samtale kan vi komme nærare kvarandre som menneske, på trass av fysisk avstand.

Eva Dønnestad beskriv dette treffande i diktet OrdBro: « (…) Vi lever viss gjennom ordene vi gir hverandre også. OrdBroer over små avgrunner gjør det vanskeligere for menneskene å falle fra hverandre».

Ein samtale kan skape ein forbindelse, og vere ei påminning om kor mykje det har å seie å bety noko for andre, og at andre betyr noko for deg.

Ta ein telefon!

- Jula rommar omtanke og samhald. Difor håpar vi at du, kanskje spesielt denne jula, også har ein tanke for kven du kan vise litt ekstra merksemd. Kjenner du nokon som hadde vore glad om du tok kontakt? Ta ein telefon og spør korleis det går! Inviter med nokon ut på ein gåtur i romjulsdagane. For sjølv om vi må halde avstand no, må vi ikkje gløyme å vere varme og nære. Ditt initiativ kan gjere ein stor skilnad!





Treng du nokon å snakke med? Ring oss på 22 40 00 40. Vi er her. Alltid





Hilde Lillestøl

Leder Kirkens SOS Møre og Romsdal