Får vaksine på nyåret

Kommuneoverlegen har laga ein plan for gjennomføringa av vaksineringa som er sendt til Fylkeslegen i Møre og Romsdal. Fylkeslegen er måndag i møte for å samordne svar frå alle kommunane.

Lite smitte

-Dei første vaksinene kjem til Møre og Romsdal 27. desember. Det er få vaksiner, og vi reknar ikkje med at Stranda er mellom dei første kommunane som får vaksinen. Det heng mellom anna saman med at det ikkje er mykje smitte i området, seier rådmann Åse Elin Hole til Sunnmøringen.

Planen i Stranda følgjer dei nasjonale retningslinene ved at mellom anna eldre på institusjonar blir prioritert. Rådmannen fortel at vaksinasjonsprogammet stort sett følgjer famgangsmåten under vaksinasjon av sesonginfluensaen tidlegare i haust.

Storfjord Kulturhus

-Det tyder at Storfjord Kulturhus vil bli nytta til vaksinasjon, men eldre på institusjon kan truleg få vaksinen der dei bur. Det same gjeld eldre i dei ulike bygdene. Førebels har vi ikkje laga eit detaljert opplegg på dette, seier rådmannen.

På kommunen sine heimesider går det fram prioriteringa som vil bli gjort. Kommunen håper å kunne tilby vaksinasjon til prioriterte grupper i januar 2021. Gjennomføringa vil vere i tråd med råd og rettningsliner frå Folkehelseinstituttet.

