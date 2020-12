Ringstad skule er "bakvendland"

New Articles

- Det er flott at elevane held denne tradisjonen ved like, og det er flott at fraktpengar blir samla inn mellom lærarane, seier ein begeistra Sølvi Slyngstad til Sunnmøringen. I nærare 17 år har ho vore med i Baltikumhjelpen, som samlar inn gåver og naudhjelp til det tidlegare austblokk-landet.

Gir brukte leiker

Slik har det vore også i år. Elevar ved Ringstad skule har tatt med seg og pakka inn gåvene, som skal sendast til Latvia. Kvar dag i adventstida opnar dei ei luke i kalenderen på skulen, og ein elev fortel om kva vedkomande gir frå seg, og kvifor. Det kan vere brukte, men gode leiker og klede. Noko som kan glede andre.

Dermed er det slik at dei som er vande med å få gåver, gir gåver til ukjende barn. Skulen er "bakvendland".

Til fattige familiar

Kvar jul blir det samla inn 200-300 gåver i Stranda, men også barnehagar har vore med på prosjektet. Også i Sykkylven er det blitt samla inn gåver.

-Kven får gåvene?

-Det kan vere barn i fattige familiar eller barn på barneheimar. Vi gir også gåver til fattige eldre på gamleheim, seier Slyngstad, som har vore med i hjelpearbeid i 35 år. Baltikumhjelpen har utspring i Ulsteinvik, der Klartan Haddal har vore primus motor i mange år. No har Morten Storøy ifølgje Sølvi Slyngstad, tatt over henting og køyring av gåvene.

Framleis fattige

-Er det trong for julegåvene i Latvia?

-Tilhøva i landet er blitt betre dei siste åra, men framleis er det mange som er fattige og har det svært vanskeleg, seier Slyngstad.

På grunn av korona-pandemien blir ikkje julegåvene sendt før ut på nyåret.

-Dei kjem for seint til jul, men då har dei som treng det i Latvia noko å gle seg til, seier Søvli Slyngstad.