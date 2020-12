-Gi ikkje hunden pinnekjøtt

New Articles

Kvart år i jula får Tryg Forsikring ei rekke meldingar frå kundar som har dyreforsikring, og et kjæledyr som er blitt dårleg etter å ha tatt for seg av julematfatet.

Alvorleg mageproblem

– De fleste meldingane er frå bekymra hundeeigarar. Feit julemat eller julegodt som sjokolade kan føre til alvorleg magetrøbbel og forgifting hos hundar. Det er ikkje få firbeinte venner som får behandling i juletida, seier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgivar i Tryg Forsikring.

Mange hundeeigarar ender opp hos dyrlegen i løpet av jula.

– Den vanlegaste juleskaden er hundar som har spist noko de ikkje skulle, og det vi ser mest av er sjokoladeforgifting, men også druer, rosiner, store bein, bolledeig og ting som kan sette seg fast i mage-tarm-kanalen, seier Tor Kvinge, veterinær bunde til Tryg Forsikring og dagleg leder ved AniCura Dyresykehus i Bergen.

Behandling kan bli dyrt

Nordmenn bruker over ei halv milliard kroner i året på å forsikre sine kjæledyr. Prisen for å behandle ei pinnekjøtt-forgifta hund kan fort komme opp i titusenvis av kroner.

– Det er ikkje alltid at eigarane får med seg at hunden har spist eit eller anna dei ikkje burde, og det kan gjerne gå mange timar før dei faktisk får symptom. Hunder som blir sjuke etter å ha spist sjokolade pleier ofte å bli veldig sjuke. Kvar einaste jul har vi tilfelle som krev kirurgisk inngrep, at vi må opne opp og fjerne bolledeig, pinnekjøtt eller bein. Det hender også at dyra omkjem, seier den erfarne veterinæren.

Også pus kan bli råka

Det er ikkje berre hundar som risikerer å bli alvorleg sjuk i jula, også katteeigarar må passe på. Julepynt og giftige planter er blant de farlegaste trugslane til pus.

– Det kan gi enormt farlege skader dersom katten for eksempel et litt av juleband som så kjem ned i tarmen. Slike ting kan i tillegg vere vanskeleg å sjå på røntgen, og er ofte ei utfordring for veterinærar, seier Kvinge.





Slik unngår du at jula blir ei kattepine:





Julekvelden: Pass på innpakningspapir og band. Disse kan kvele katter. Ikkje fall for freistande å gi kjæledyra salt eller søt mat.

Sjokolade: Må unngåast! Mørk sjokolade kan i verste fall føre til alvorleg forgifting. Kakaobønner inneheld Teobromin som er giftig for hundar. Alle produkt som inneheld kakaobønner kan derfor potensielt forårsake forgifting hos hundar. Hunder som får i seg mykje mørk sjokolade kan døy av det. 140 gram sjokolade kan ta livet av ei hund på 25 kilo.

Bakst: Gjærdeig kan sprenge på i magesekken og føre til alkoholforgifting

Brannskadar: Vær forsiktig med levande lys, opne peiser og varme gryter. Kvar jul brannskades hundar og katter. Tynne leidningar med julelys kan vere freistande å tygge på for katter og kvelpar.

Juleblomster: Julestjerna er giftig, det same er fleire andre blomstertypar. Hold dyra unna!

Kast restar: Pinnekjøtt og ribbe er farleg for hundar. Ikkje fall for freistande å gi hunden din restane frå julemiddagen. I beste fall må du takle ei ubehageleg hundediaré, mens hunden har det vondt. Hunden kan bli alvorleg sjuk av julemiddagen din.

Akutt nyresvikt: Druer og rosiner er også farleg. Tryg Forsikring har hatt saker kor hundar har fått akutt nyresvikt. Berre et par druer kan føre til alvorlege mageskadar hos små hundar.

Ha kull i huset: Flytande kull eller kull i pulverform bør ei ha i huset. Om hunden har fått ei lett forgifting eller laus mage kan flytande kull hjelpe. Medisinsk kull er effektivt mot ulike forgiftingar, og du får kjøpt det på apoteket. Det som er bra er at det tar til seg giftstoffa, og gjør at de bind seg i magen.

Noko snacks er bra: Hunder skal ikkje ha snacks og mat som du koser deg med. Men det er unntak; ei hund kan trygt få gulrot, agurk og eple å gnage på. I tillegg finst det mykje godsaker å få kjøpt hos veterinær og dyrebutikk som er sunt og godt for hunden din.

Be om hjelp: Dersom du mistenker at hunden din har spist noko som kan vere farleg, eller du ser at allmenntilstanden er nedsett, er det viktig å kontakte ei veterinær. Ved forgifting kan Giftinformasjonen kontakts på tlf. 22991300