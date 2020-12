Kjølås-grenda nissa jula inn

New Articles

Dei skal gå i fakkeltog opp til leikeplassen der bålpanna er tend og sjølvaste nissen ventar.

Tindrande barneauge skin i kapp med faklar og dei er rett so andaktige der dei gjeng med handa godt festa til mor og far. Og sjølvsagt held alle familiane god avstand i disse coronatider.

I vindauga stend fleire å vinkar til borna. Nokon spelar og julemusikk frå garasja si for å sette alle i julestemning.

50 møtte

-Sjå kor flott! Eg er so glad for at so mange møtte opp, seier Lisbeth Koppang, som er ein av initiativtakarane bak tiltaket og er særs nøgd med oppmøtet. Over 50 stykke hadde møtt opp.

-Vi stelte istand dette for å få eit lyspunkt i mørketida. Det er fyste gongen vi arrangera fakkeltog men håper at dette vert eit fast innslag i åra framover. Slike tiltak er med på å skape samhald i grenda. Slik som jonsokfeiringa vår er om sommeren.

Stall Siem

Eit populært innslag var hestane til Stall Siem som gjekk fremst i toget. Hesten Violetta hadde til og med fått ny nissehue for kvelden.

Sjølv om snøven uteblei so kom underteikna uansett i julestemning. Og då alle ropte god jul då ho drog, fekk ho brått lyst til å være fire år att. Å kjent ei jente som var nesten fem.