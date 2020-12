Klare for å gje ut Nyss

New Articles

I haust vart det kjent at Sykkylvsbladet og Sunnmøringen skulle slå seg saman og at den nye avisa får namnet Nyss. Redaksjonane i dei to lokalavisene har jobba tett dei siste månadane, slik at alle detaljar skal vere på plass før den første papiravisa og den nye nettavisa vert lansert 6. januar.

Redaksjonane i Sykkylvsbladet og Sunnmøringen er inne i siste innspurt før Nyss skal lanserast over nyttår.

– Positivt

Sunnmørsposten AS, som er ein del av Polaris Media AS, kjøpte i sommar Sykkylvsbladet, som har Sykkylven som dekningsområde. Mediekonsernet eigde frå før Sunnmøringen, som har Stranda som dekningsområde. Styra i dei to avisene bestemte at det skulle verte ei felles avis og nettutgåve for Stranda og Sykkylven, slik at ein kunne tilby eit betre og breiare medietilbod. Samanslåinga inneber mellom anna at abonnentane til Sykkylvsbladet får eit digitalt tilbod, som manglar i dag, og abonnentane til Sunnmøringen vil igjen få to papirutgåver i veka, slik det var fram til 2016.

Ny avis etter nyttår – Godt namneval! Språkrådet liker godt avisnamnet Nyss. Tips oss Ring 70 26 11 22, epost til redaksjonen@sunnmoringen.no.

– Dette vil vere positivt for lesarane, som vil få eit betre og breiare medietilbod. Annonsørane vil nå fleire kundar, og dei tilsette vert del av eit større fagmiljø, seier Frank Kjøde, som vert dagleg leiar og redaktør for den nye avisa.

Nytt produkt

I september starta planlegginga av den nye lokalavisa. Redaksjonane i Sykkylvsbladet og Sunnmøringen har jobba tett, og det vart danna ei arbeidsgruppe frå begge avisene som utarbeidde ein redaksjonell profil for Nyss.

Det nye mediehuset skal ha kontor både i Sykkylven og Stranda, og vil dekke ein region med meir enn 12.000 innbyggjarar. Den nye avisa vil truleg få eit opplag på rundt 3.500. Frank Kjøde synest at det er gledeleg at det har kome svært mange positive tilbakemeldingar når det gjeld valet av namnet Nyss. Mellom anna seksjonsleiar i Språkrådet, Daniel Gustafre Ims og språkprofessor Unn Røinland ved Universitetet i Oslo har gått ut og rosa avisnamnet. Kjøde håpar at sjølve avisa får ein like god velkomst.

– Vi skal ikkje gje ut noko ny utgåve av Sykkylvsbladet og det er heller ikkje Sunnmøringen vi skal lage. Nyss vert eit heilt nytt produkt, som vi håpar og trur vil falle i smak hos lesarane, seier Frank Kjøde.