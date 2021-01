Svein Lunde frå Stranda

Har pendla 15000 gongar over fjellet

Få kjenner bygdene og kommunane Sykkylven og Stranda betre enn Svein Lunde. Sidan 1980 har han pendla over fjellet til arbeidet på det som var Hjellegjerde, no Sykkylven Næringsfabrikk A/S.