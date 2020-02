Bygdeminne 2019

Kultur

Ei av mange haustgleder i redaksjonen, er å få Bygdeminne fersk frå trykkeriet. Sogelaget sin redaksjon skuffer ikkje i år heller.

Boka vart presentert for Sogelaget sine medlemmar måndag, eit langvarig budsjettmøte i formannskapet gjorde at Sunnmøringen diverre ikkje kunne delta på kulturkvelden.

Men boka har blitt lese med flid, og her er det mykje gildt. Harald Lied, redaktør for Bygdeminne, har gjort ein god jobb med å hente inn gode historiar frå heile Stranda. I år som tidlegare år.

Sunnmøringen er òg representerte i Bygdeminne, og vi gir beskjed her og no: Om Sogelaget vil ha stoff frå oss, så er det berre å seie ifrå!

På framsida i år, er Arne Hovlid med den første pizzaeska som vart produsert på Sløgstad: Pizza Famosa. Trettiein år etter den berømte, og nokon vil seie berykta, «pizzakrigen» er det på tide å hugse at pizzabygda Stranda ikkje har kome av seg sjølv.

Vi kjenner historia godt, vi har fått ho fortalt både av Hovlid og Inge Gjærde som då var ordførar. Men historia er gulle god, dog er ho i noko sensurert form i penna til Harald Lied. Bileta av korleis det var og korleis det er no, dei er slåande. Frå handkraft og respatex til fullautomatisering. Særs godt fortalt, Lied! Og ei historie som bør vere av grunnutdanninga for alle strandarar. Det ligg hardt og målretta arbeid bak den suksessen Grandiosa no er.

Ei historie eg personleg har vore nyfiken på, er historia til strandarane som utvandra til USA. I del av folketalet eksporterte Stranda kommune på 1800-talet mange av sine innbyggarar til «Det lovde land» på andre sida av Atlanteren. Nokre av dei tok retning Klondyke og gullgraving, deriblant Lars Johan og Jens Bastian Langlo. Rikt illustrert og med eit oppkome av faktainformasjon er Hans Jakob Fevang si historie om USA-fararane bokstavleg talt gull å lese.

Og sjølvsagt må vi late oss sjarmere av Asbjørn Gjærde si historie om dåpskjolen som framleis er i bruk, 120 år etter at han vart kjøpt i USA i 1897.

Kort oppsummert: Bygdeminne skuffer ikkje, og vert frå vår side anbefalt på det varmaste.

Bokmelding av Renate Furre Henriksen-Sandvær