Ser du barna?

Meiningar

Desse spørsmåla høyrer vi ofte i AV-OG-TIL. Dei blir stilt av vaksne som i sin oppvekst opplevde at foreldra drakk for mykje alkohol – i kvardagen heime og eller når dei var på ferie.

Kva gjer du dersom du treffer eit av desse barna i sommar?

Sommer og alkohol

Det skjer noko med oss når det er ferie og sommar. Vi snur opp ned på normene vi er vande med. Barna får ete is kvar dag. Vi vaksne drikker meir alkohol. Det merker barna. Det er mange barn som får ein dårleg og utrygg ferie fordi dei vaksne drikker for mykje alkohol.

Ferien er ein sårbar situasjon for barna. Heime kan dei springe over til naboen eller rømme opp på rommet når mamma eller pappa drikker for mykje alkohol. Det kan dei ikkje når dei er på ferie.

Gjer noko

For desse barna kan du utgjere ein forskjell. Kva gjer du dersom du ser eit barn som er overlate til seg sjølv på ferie, som sit attgløymt på dissa, mens foreldra ler, skålar og opnar enda ei flaske vin? Kva gjer du dersom du ser eit barn som ikkje er blitt smurt med solkrem eller ikkje har fått mat på fleire timar fordi foreldra er meir opptekne av å drikke vin enn å ta vare på barnet sitt?

Dei fleste av oss kjenner att følelsen. Vi har sjølve vore i situasjonar der vi har vore uroa for eit barn. Og dei fleste av oss opplever at det er vanskeleg å ta tak, og freistande å tenke at det sikkert berre er noko vi innbiller oss.

Ta kontakt med barnet

Eg vil utfordre deg til å tørre å sjå barnet, og til å gjere noko for at barnet ikkje skal føle seg helt aleine. Det kan vere ubehageleg for deg, men for barnet, kan nettopp du vere redninga.

Vis at du bryr deg om barnet, og at du er der for han eller henne. Signaliser at du er ein dei kan snakke med og som er villig til å lytte.

Still opne spørsmål. Vær vennleg og imøtekommande og vis barnet at du bryr deg. Inviter gjerne barnet med på aktivitetar. For barn og unge som har problem heime kan det gjere ein enorm forskjell at ein person ser dei, inkluderer dei og bryr seg om dei.

Ta kontakt

Om det ikkje er naturleg å snakke med barnet, kan det vere lurt å ta kontakt med andre ansvarspersonar. Fortel kva du har sett, og høyr om nokon andre har tenkt på det same. Det kan vere andre foreldre, naboar eller andre vaksne som har kontakt med barnet. Du kan også ta kontakt med profesjonelle som Alarmtelefonen for barn og unge. Dei kan gje deg råd om korleis du bør handtere situasjonen.

I sommar skal nokon barn få dårlege ferieminner fordi mamma eller pappaen deira skal drikke for mykje alkohol, forandre seg og slå av foreldreradaren. Dei skal bli lei seg, redde og uroa. For disse barna kan du utgjere ein stor forskjell ved å sjå dei, og bry deg om dei.