Samarbeid - ein nøkkel til å lykkes

Meiningar

Cruisenæringen bidrar i dag til verdiskaping, arbeidsplasser og store inntekter – ikke minst i vår del av landet. Både for verftsindustrien og reiselivsnæringen er cruise viktig. Og det er en myte at cruiseturister ikke legger igjen penger. 2017 tall viser at rederier og passasjerer legger igjen tilsammen 2,6 milliarder fordelt på ca tre millioner dagsbesøk.

Jeg tror at cruisenæringen kan bli viktig også inn i fremtiden om ting nå gjøres riktig. Derfor må vi se verdiskaping, arbeidsplasser og miljøutfordringer i sammenheng, og gjøre balanserte tiltak som ivaretar alle disse forhold. Og dette bør være fullt mulig dersom vi er villige til å se hele bildet. For min del har jeg stor tro på at samarbeid er en nøkkel til å lykkes.